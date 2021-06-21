شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للمنافسة تُصدر عدم ممانعة لقيام تكوين بعملية بيع حصص مع شركة جوفو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن صدور قرار عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية بيع حصص مع شركة جوفو، وذلك بموجب خطاب الهيئة العامة للمنافسة.

واشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام منها الحصول على الموافقات النظامية من وزارة الاستثمار.

يُذكر أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة، في يونيو 2020، وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة "إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين"، بمبلغ 307.5 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن الأثر المالي للتغيير الحاصل على القوائم المالية لشركة تكوين عقب الانتهاء من كافة المتطلبات النظامية المتعلقة بتنفيذ الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض ايرادت المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات.