شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير تُعيد جدولة تسهيلات مصرفية بقيمة 64.5 مليون ريال مع السعودي للاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة اتفاقية التسهيلات المصرفية مع البنك السعودي للاستثمار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن قيمة التمويل تبلغ 147.2 مليون ريال ريال سعودي، في حين يبلغ الجزء المعاد جدولته 64.5 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة إلى أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت لمبلغ 7.8 مليون ريال سعودي تنتهي في يونيه 2021، ولمبلغ 18.3 مليون ريال سعودي تنتهي في يونية 2021، ولمبلغ 38.4 مليون ريال سعودي تنتهي في مايو 2024.

وبحسب البيان، تنتهي مدة التمويل للمبلغ المعاد جدولته في ديسمبر 2024، شاملة فترة سماح لعام 2020م وعام 2021.

ولجأت الشركة إلى إعادة جدولة التمويل ليتناسب مع التدفقات النقديه للشركة، علماً بأن إعادة الجدولة سيكون لها أثراً إيجابياً بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة القادمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي خسائر بلغ 60.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل أرباح بلغت 2.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 90.1 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة.