ضبط 196 ألف مستحضر صيدلاني وتجميلي في منشأتين غير مرخصتين

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وأوضحت «الغذاء والدواء» في بيان لها، أنه من خلال جولات البحث والتقصي تم رصد منشأة غير مرخصة في مدينة الرياض، تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية قبل الحصول على رخصة من الهيئة، وجرى على إثر ذلك ضبط وحجز 184 ألف منتج تجميلي للتأكد من سلامتها ومصادرها، وإغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.
كما تم ضبط 11.6 ألف مستحضر صيدلاني داخل منشأة غير مرخصة في بريدة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على رخصة من «الغذاء والدواء»، وتم حجز الكميات المضبوطة للتأكد من سلامتها ومصادرها لحين استكمال الإجراءات التصحيحية.
وتواصل «الهيئة» تكثيف حملاتها الرقابية وجولاتها التفتيشية على المنشآت الخاضعة لإشرافها، بهدف التحقق من التزامها بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصا منها على سلامة المواطنين والمقيمين.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف «الهيئة» عن طريق الاتصال على الرقم الموحد، أو من خلال تطبيق «طمني».
ضبط منشأتين مخالفتين:
المضبوطات: 196 ألف مستحضر صيدلاني ومنتج تجميلي
مدينة الرياض
منشأة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمنتجات التجميلية
ضبط وحجز 184.500 منتج تجميلي
إغلاق مستودع المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص
مدينة بريدة
منشأة تزاول نشاط التخزين والتوزيع للمستحضرات الصيدلانية
ضبط وحجز 11.650 مستحضرا صيدلانيا
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