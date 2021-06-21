خفض استهلاك الطاقة في مقر وزارة العدل 18.6%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع وزارة العدل أعمال إعادة تأهيل مبنى المقر الرئيس للوزارة بشارع الوشم في الرياض.

وأشارت (ترشيد) إلى أنه من المتوقع أن تحقق وزارة العدل خفضا بحوالي 771,694 كيلووات/ ساعة، أي ما يعادل %61.9 من معدل الاستهلاك لأنظمة الإنارة الداخلية والخارجية سابقا، أو %18.6 من إجمالي الاستهلاك العام، وستكون نسبة التوفير المتوقعة من هذا المشروع تساوي استهلاك 1,231 برميل نفط مكافئ، وما يعادل تفادي حوالي من 504 أطنان مترية من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة حوالي 8,402 شجرة.

وأوضحت (ترشيد) أنها استهدفت أجهزة الإنارة الداخلية والخارجية للمبنى الرئيس، والمرافق المجاورة له، وركبت مستشعرات للحركة للتحكم بالإضاءة؛ إذ يبلغ معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيس 4,157,000 (كيلووات/ ساعة)، فيما يبلغ معدل الاستهلاك لأجهزة الإنارة 1,493,109 (كيلووات ساعة)، وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد الغريري «إن آلية العمل بدأت من إعداد دراسة تفصيلية فنية على المبنى، شملت تحديد معدلات استهلاك أنظمة الإنارة الحالية، والقيام بالدراسات الضوئية لتحديد معدلات الإضاءة المتطلبة، ومدى مطابقتها للمواصفات السعودية والمعايير الدولية، وتحديد الأنظمة المناسبة من حيث الاستهلاك وعلى الأخص شدة الإضاءة والتغطية، بعد ذلك تم إحلال أنظمة إنارة مرشدة للطاقة محل الأنظمة السابقة.

ووقعت (ترشيد) ووزارة العدل عقدا منتصف العام الماضي 1441، تقوم الشركة بموجبه بإعادة تأهيل مقر الوزارة بما يحقق رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، إذ يحوي المقر على ما يقارب 14,800 مصباح إنارة داخلي وخارجي تم استبدالها.

ترشيد استهلاك الطاقة في مبنى وزارة العدل:

يحوي المقر 14,800 مصباح إنارة

معدل الاستهلاك الكلي للمجمع الرئيس 4,157,000 كيلووات/ ساعة.

معدل استهلاك أجهزة الإنارة 1,493,109 كيلووات/ ساعة

تحقيق خفض 771,694 كيلووات ساعة

يعادل الخفض:

61.9 % من معدل استهلاك أنظمة الإنارة

18.6 % من إجمالي الاستهلاك العام

1,231 برميل نفط مكافئ

504 أطنان مترية من انبعاثات الكربون الضارة.

خفض انبعاثات الكربون تعادل زراعة 8,402 شجرة.