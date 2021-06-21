تعاون بين «سدايا» وصندوق التنمية الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وصندوق التنمية الوطني اليوم مذكرة تفاهم، للتعاون بين الطرفين من أجل القيام بالعديد من المبادرات الوطنية الساعية إلى تحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لصندوق التنمية الوطني ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وحضر التوقيع رئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، ومحافظ الصندوق ستيفن جروف، حيث مثل «سدايا» في توقيع المذكرة نائب مدير مركز المعلومات الوطني الرئيس التنفيذي لمكتب الإستراتيجية الدكتور مشاري المشاري، فيما مثل الصندوق وكيل المحافظ للإشراف على الصناديق عبدالإله النمر.

وتسعى الهيئة والصندوق بموجب المذكرة إلى اعتماد مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصندوق التنموية، كما ستعمل المذكرة على تحديد السبل والمنهجيات المتبعة للإسهام في تحفيز مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم المشاريع النوعية؛ بما يخدم أولويات التنمية ويدعم الاحتياجات الاقتصادية للمملكة.

وأشاد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع صندوق التنمية الوطني، عادا ذلك خطوة مهمة لدعم اقتصاد المملكة وتحقيق مستهدفات رؤيتها 2030 ذات العلاقة بهذا الشأن؛ واستكمالا لجهودها المتواصلة في تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة نحو مستقبل نام تسعى إلى بلوغه تحت توجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الأمير محمد بن سلمان، في ظل دعمه المستمر والسخي للهيئة، ما أسهم في تحقيقها للعديد من الإنجازات.

وأكد ممثلا الجهتين في توقيع المذكرة، أن تضمين قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الاهتمام لدى الصندوق يسهم بشكل مباشر في دعم خطة المملكة التنموية لتمكين التحول الاقتصادي في المملكة، كما يعد استثمارا حقيقيا يمثل ركيزة مهمة من ركائز دعم وتمويل هذا التحول.