شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الأوراق» تغرم 7 شركات 142 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع مخالفات على 7 شركات مرخصة من قبلها بقيمة إجمالية قدرها 142 ألف درهم فيما تراوحت المخالفات ما بين ألف درهم و100 ألف درهم، وذلك لمخالفة هذه الشركات أنظمة وقوانين الهيئة.

وغرمت الهيئة، شركة أرقام سيكيوريتيز بـ100 ألف درهم، لعدم توفير بعض المعلومات والمستندات المطلوبة من قبل الهيئة، مخالفةً بذلك الأنظمة المعمول بها.

كما فرضت غرامة قدرها 10 آلاف درهم على كل من شركة Britannia Global Markets Limited وشركة Apex Fund Services Limited-Abudhabi وشركة Continental Financial Services، وشركة MAREX Financial Limited وذلك لعدم التزامها بالإفصاح الضريبي (FATCA) و(CRS) في المواعيد المحددة.

وفرضت الهيئة كذلك غرامة بقيمة 1000 درهم على شركة Trust Financial Consultancy LLC، وشركة Al Sahel Shares Center، لعدم التزامهما أيضاً بالإفصاح الضريبي (FATCA) و (CRS) في المواعيد المحددة.