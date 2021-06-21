شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم» تكشف عن «مول عُمان» لـ 200 مستأجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقام كل من «ماجد الفطيم» و«مول عُمان» فعالية افتراضية شارك فيها أكثر من 200 متجر تجزئة، أقيمت عبر الإنترنت؛ حفاظاً على سلامة الجميع؛ حيث تم تعريف المشاركين إلى المشروع الذي سيترك أثراً كبيراً في مستقبل تجارة التجزئة في مسقط.

وناقش حسام المنذري، مدير عام إدارة مراكز التسوّق في شركة «ماجد الفطيم العقارية» في سلطنة عُمان انطلاقة «مول عُمان» المنتظرة في سبتمبر/ أيلول 2021. كما رحّب بأحدث شركاء مركز التسوّق الجديد وقدّم للمستأجرين آخر المستجدات والإنجازات المتعلقة بالمركز؛ حيث استعرضت شركة «ماجد الفطيم» للمرة الأولى التصميم الخارجي والداخلي لمركز التسوق الجديد، وتمكّن المستأجرون من التعرّف إليه بأنفسهم افتراضياً. كما حصل المستأجرون على معلومات إضافية حول كيفية دعمهم من قبل فريق تصميم وتنفيذ متاجر التجزئة؛ لضمان ترتيب وتجهيز المتاجر وفق أفضل المعايير في قطاع التجزئة.

وسيكون «مول عُمان» خامس وأكبر وجهات التسوق والترفيه التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في عُمان، مع مساحة مخصصة لتجارة التجزئة تبلغ 140 ألف متر مربع، تتألف من 350 متجر تجزئة من بينها 55 مطعماً ومقهى، وسيحتوي مركز التسوق على مجموعة فريدة من مرافق التسلية والترفيه لكل الأعمار، وتتضمن أكبر «فوكس سينما» في عُمان تحتوي على 15 شاشة عرض، من بينها أوّل صالة «جولد» (GOLD) في عُمان، وسينما ثلاثية الأبعاد، إلى جانب سينما «كيدز» (Kids) المخصصة للأطفال و«آي ماكس» (IMAX). كما سيحتوي المركز على أكبر حديقة ثلجية داخلية في السلطنة بمساحة 14 ألف متر مربع، وكذلك أكبر فرع «ماجيك بلانيت»، والتي تحتوي على العديد من الألعاب والتجارب الفائزة بالجوائز لكل العائلة.

وستحتضن وجهة التسوّق الممتازة هذه عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية المقدّمة من شركات التجزئة الإقليمية مثل «ماكس فاشن» و«سنتر بوينت» من مجموعة «لاندمارك»، «هوليستر» من «ماجد الفطيم»، و«ماركس آند سبنسر» من مجموعة «الفطيم»، إلى جانب «إل سي وايكيكي» و«آر أند بي» و«إس إم واي كيه» من مجموعة «أباريل»، إضافة إلى العلامات التجارية المقدّمة من مجموعة «الشامسي».

وسيحتوي «مول عُمان» إضافة إلى ذلك على المتاجر المعروفة «هومز آر أس» و«ماتالان» و«شرف دي جي»، وكارفور هايبرماركت على مساحة 12.200 متر مربع، إلى جانب العلامات الجديدة والحصرية مثل «ديور بوتيك» و«أندر آرمور» و«ديكاثلون» و«2 إكس إل للمفروشات والديكور» و«ليفتيز» و«لوكيتان إن بروفينس» و«نيويوركر» وغيرها.

وقال حسام المنذري، مدير عام مراكز التسوق في سلطنة عُمان لدى «ماجد الفطيم»: «نسعى دائماً في «ماجد الفطيم» لتقديم تجارب فريدة وممتعة لعملائنا من خلال وجهاتنا للتسوّق والترفيه، وسيؤدي افتتاح «مول عُمان» إلى تحسين تجربة التسوّق والتسلية وتناول المأكولات والمشروبات، كما سيتيح لنا تحقيق مهمتنا المتمثلة في تنفيذ استراتيجيتنا المستقبلية وتحقيق النمو بالتزامن مع دعم المجتمع الذي يحتضننا، ولذلك سيشكّل «مول عُمان» عامل ازدهار اقتصادي من خلال خلق المزيد من فرص العمل للعُمانيين».

وأضاف المنذري: «مع إطلاق «مول عُمان»، ستتاح لعملائنا تجارب تسوق وترفيه غامرة، وسيحتوي هذا المركز للمرّة الأولى على أكبر حديقة ثلجية و«فوكس سينما» و«ماجيك بلانيت» في موقع واحد، مما سيتيح للجميع قضاء أوقات ولحظات مميزة لا تنسى. كما نتطلّع إلى جمع خريجي أكاديمية «تمهين» المذهلين مع أحدث شركائنا من متاجر التجزئة عند الافتتاح الرسمي للمركز، كي نوفّر العديد من فرص العمل».

وسيلعب مركز التسوّق الجديد دوراً كبيراً في دعم المجتمعات المحلية، من خلال تحسين خدمات تجارة التجزئة والترفيه في السلطنة لكل من السكان والسياح، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير 3500 وظيفة.

وكجزءٍ من مساهمتها الاقتصادية في السلطنة، ستقوم «ماجد الفطيم» بتعزيز مهارات العُمانيين عبر تحضيرهم لفرص العمل المحتملة في قطاع التجزئة؛ وذلك من خلال «تمهين»، المبادرة المقامة بالتعاون مع «أكاديمية التجزئة». وستوفر الأكاديمية عدداً من الفرص تشمل المعارض وفعاليات التوظيف وبرامج التدريب المصممة حسب الطلب، إلى جانب خدمات الرعاية والاستشارة والإرشاد بعد التوظيف للموظفين العُمانيين الجدد.