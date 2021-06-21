بعد قرار تصفيته وتسريح العمال.. شركة أوكرانية تقدم عرض لتطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان



الشارقة - اميمة ياسر -



تتفاوض شركة فاز ماش المملوكة للحكومة الأوكرانية، مع الشركة القابضة المعدنية، لتقديم عرض لتطوير مصنع الحديد والصلب المُقام على مساحة 1400 فدان بمنطقة حلوان.

وكشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، عن بدء مفاوضات جادة مع الشركة القابضة مع الشركة الأوكرانية، بهدف التأكد من جدية خطة التطوير وإمكانية تنفيذها في المصنع المُتهالك.



وأكد توفيق أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدرس العرض المُقدم من الشركة الأوكرانية، وبصدد الرد عليه خلال الأيام القليلة المُقبلة، مشيرًا إلى أن المُفاوضات بدأت قبل أيام قليلة.



يذكر أن شركة فاز ماش مملوكة للحكومة الأوكرانية، وقعّت مع شركة الحديد والصلب في 25 يونيو الماضي، اتفاقًا لرفع تركيز خام الحديد بالوحات البحرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وتستهدف الشراكة تطوير مُنتج الحديد المصري بغرض تصديره بقيمة مُضافة أعلى من السابق، وفقًا لإفصاح سابق مُرسل إلى البورصة المصرية.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، مطلع العام الجاري، فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، وتصفية نشاط مصنع الحديد في التبين.

وفي أول يونيو، توقف العمل نهائيًا بشركة الحديد والصلب، تمهيدًا لتنفيذ قرار التصفية المُتوقع أن يستمر لمدة عامين.

وأشار وزير قطاع الأعمال لـ"القاهرة 24" إلى أن قرار تصفية الحديد والصلب رغم صعوبته، لكنه كان قرارًا حتميًا في ظل استنفاذ كافة سبل التطوير الممكنة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن مصنع الحديد والصلب يتكبد خسائر كبيرة مع إنتاج كل طن من الحديد، بسبب ارتفاع أسعار فحم الكوك وتكلفة الطاقة، ومشاكل تتعلق بالخامات المُستخدمة في الإنتاج التي تتسم بانخفاض نسبة تركيز الحديد فيها بصورة كبيرة، ما يدفعها إلى استهلاك نحو 4 أضعاف فحم الكوك الذي يتم استخدامه في مصانع مثيلة.

وقال وزير قطاع الأعمال العام إن خسائر الشركة تجاوزت 8 مليارات جنيه، بعد سداد مديونيات بقيمة 2 مليار جنيه، لذلك كان لا بد من اتخاذ قرار التصفية لوقف نزيف الخسائر، وسداد المديونيات المُستحقة وتسوية حقوق العمال، ومالكو الأسهم.

وتابع: “تم إنشاء مصنع جديد للمناجم والمحاجر، بهدف رفع خام تركيز المادة الخام وتحويلها لمكورات خام البلدين، وبيعها لشركات الحديد محليًا وخارجيًا”.

وتأسست شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في يناير 2021 بفصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مُستقلة، وتصفية مصنع حلوان.

ويبلغ رأسمال الشركة المُنقسمة بين (الحديد والصلب للمناجم والمحاجر) نحو 500 مليون جنيه، ورأس مالها المُصدر 195.4 مليون جنيه، ويقسم رأسمال الشركة الجديدة على 976.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم الواحد.

وأشار توفيق إلى أن السبب وراء رفض العرض المُقدّم من شركة صحاري جروب لتطوير مصنع الحديد والصلب، هو عدم توافق العرض مع مُتطلبات الوزارة لتطوير المصنع القائم حاليًا في حلوان، بالإضافة إلى ضعف الملاءة المالية للشركة.

واعتذرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية في وقت سابق، عن عدم الاستمرار في مُناقشة عرض شركة صحارى لتطوير شركة الحديد والصلب.

وقالت الشركة القابضة إنها لم تتلقَ عرضًا فنيًا لتطوير الشركة، وكل ما تم إرساله مُخاطبات تتعلق بتوفير تمويل، وهذا ليس المطلوب.