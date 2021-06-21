شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض لأدنى مستوى في 10 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن الصناعي أدنى مستوياته في نحو شهرين ونصف.



وتأثر النحاس سلبيا بالإجراءات الحكومية الصينية التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة والتي زادت من المعروض في الأسواق حيث قررت بكين طرح كميات من النحاس والزنك من مستودعاتها ومخزوناتها.



وتستهدف الصين بهذه الخطوة السيطرة على أسعار السلع والمعادن في سوقها المحلي والتي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة.



وتراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.4% إلى 9105 دولارات للطن، وهو المستوى الأدنى منذ الخامس عشر من أبريل/نيسان.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4.15 دولار للرطل، وسجل المعدن على سعر عند 4.17 دولار وأقل سعر عند 4.09 دولار.