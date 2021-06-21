شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"داو جونز" يرتفع بأكثر من 400 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين عقب استيعاب بيان الاحتياطي الفيدرالي الصادر في الأسبوع الماضي.



كانت وول ستريت قد تعرضت لخسائر في الأسبوع الماضي بعد بيان البنك المركزي الذي توقع من خلاله رفع معدل الفائدة مرتين في عام 2023، كما رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في أمريكا إلى 7% في عام 2021 من 6.5% في تقديراته السابقة.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 0 عاما أدنى 2% للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط الماضي، كما انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 490 نقطة) إلى 33780 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 4210 نقاط، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 14072 نقطة.