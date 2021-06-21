شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح اليوم على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، إذ انتعشت أسهم القطاع المالي والطاقة بعد تصريحات تميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي دفعت المؤشر داو للأسهم القيادية والمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتكبد أكبر خسائرهما الأسبوعية منذ شهور.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 21.99 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 33312.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.95 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4173.40 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.05 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 14047.42 نقطة.