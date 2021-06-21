شكرا لقرائتكم خبر عن مع دخول الصيف ..مكيفات "الاسبليت" موفره للطاقة أكثر من "الشباك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة خلال هذه الفترة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في معظم المناطق، وهذا الفصل يزيد من استخدام المكيف في المنازل والأماكن المغلقة، وقدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة نصائحه مع دخول فصل الصيف من خلال تقاريره الدورية أن أجهزة التكييف المنزلية ذات الوحدتين (مكيفات الاسبليت) موفره للطاقة أكثر من مكيفات ذات الوحدة واحدة (مكيفات الشباك).

هذا وبدأت المحلات الكبرى وأسواق بيع الأجهزة بعرض المكيفات الاسبليت بصورة تبدو واضحة للمستهلكين مبين على كل مكيف الوحدات والمواصفات الخاصه به.

وفيه جولة ميدانية في أحد أسواق العاصمة الرياض إلتقينا بالعديد من المتسوقين والعارضين، الذين ابدوا تفاعلا كبيرا مع الأجهزة التي تساهم في ترشيد الطاقة.

وبين المهندس ناصر القرني والمتخصص في أجهزة التكييف، ان المستهلك الآن أصبح لديه ثقافة وتوعية بما يرشد طاقة منزله ويستفيد في تقليل حجم استهلاكه الشهري، وقال: دائما ما نتحدث لعملائنا بأن فترت توقف المكيفات عن العمل لفترات طويلة يزيد من الترسبات داخل اجهزة التكييف مما يزيد من استهلاك طاقتها اثناء عملها قبل تنظيفها، موضحين في الوقت ذاته على أهمية التنظيف الدوري، لافتين الى ان هناك العديد من المميزات التي ستظهر على فاتورة الكهرباء بعد اول شهر من الصيانة الدورية لها من خلال تقليل استهلاك الفاتورة خصوصا وان اجهزة التكييف تعتبر من اعلى الاجهزة استهلاكا للطاقة بالمنازل وأن أجهزة مكيفات الاسبليت موفره للطاقة أكثر من الشباك.