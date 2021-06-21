شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز عالمي .. المملكة تحقق المستوى الخامس بمؤشر "النضج الالكتروني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ، حسب تصنيف الاتحاد الدولى للاتصالات، المستوى الخامس وهو المستوى الأعلى في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي ، وجاءت الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا والتاسعة بين دول مجموعة العشرين .

ويعكس هذا الانجاز العالمي ما تتمتع المملكة بقوة تنظيمية رقمية أسهمت في ريادتها، ويؤكد على أن الحراك الحكومي التعاوني والتنسيق عالي المستوى حقق للمملكة الريادة العالمية ، كما أن رؤية 2030 مكّنت المملكة من هذه الريادة .

ويؤكد خبراء متخصصون أن سعي المملكة لتطوير آليات تنظيم رقمية، أسهم في خلق نموذج تنظيمي رائد ، و تنظيمات المملكة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلقت سوقا تنافسيا يتسم بالتعاون والمرونة.