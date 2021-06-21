شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تناقش مع القطاع الخاص سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها لنشر وتعزيز الممارسات المسؤولة، وتأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية التي تفيد القطاع الخاص، والتزاماً بتعزيز وعي الشركات بأهمية هذه الممارسات في نشاطاتهم، نظمت «مجموعة عمل إدارة النفايات» التابعة ل«شبكة غرفة دبي للاستدامة» مؤخراً ندوة افتراضية حول سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، ودور القطاع الخاص في تحقيق أهدافه.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف بسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، وإطارها الزمني وتأثيرها المحتمل، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تطبيق هذه السياسة، وذلك بمشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة بالدولة، التي قدمت عروضاً تعريفية حول الملامح مختلفة لسياسة الدولة للاقتصاد الدائري مع شركات القطاع الخاص وتشجيعها على تبني نموذج اقتصادي من خلال أساليب الإنتاج والاستهلاك المسؤولة لحماية البيئة والاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة حيث شملت القائمة عائشة سعيد السوقي، باحثة بيئية في وزارة التغيير المناخي والبيئة، التي تحدثت عن الأهداف الرئيسية لسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري، وأبرز مجالات التعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص للانتقال السلس إلى الاقتصاد الدائري في الدولة.

وتحدثت جميلة المير، مستشارة السياسات والاستراتيجيات والتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن مدى أهمية إشراك المستهلكين وتوعيتهم تجاه الاستهلاك المستدام والمسؤول؛ في حين سلط مادهوموهان ساريرام، الرئيس التنفيذي للابتكار في «دلسكو»، الضوء خلال حديثه على أهمية هذه السياسة وكيف أنها ستخلق قيمة في اقتصادنا التنافسي؛ في حين تحدث وائل إسماعيل، مدير أول السياسات العامة والشؤون المؤسسية في «بيبسيكو»، عن أهمية السياسات الحكومية البناءة وعمليات الإنتاج المسؤولة والمنتجات المستدامة بالغة الأهمية خاصة في الوقت الحالي.

وخلال كلمته في الندوة الافتراضية، قال الدكتور كمال ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في «غرفة دبي»: «أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري هو أحد محاور شبكة غرفة دبي للاستدامة، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي هو عامل تمكين رئيسي للانتقال وبناء نموذج اقتصادي دائري للمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طويلة الأجل».

وأشاد ملاحي بالدور المهم التي تقوم به مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة ل«شبكة غرفة دبي للاستدامة»، وحرصها على نشر الوعي حول أحدث السياسات والقرارات المتعلقة بالممارسات المسؤولة والمستدامة في دولة الإمارات، وإيجاد الحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص في الإمارة.

وتمثل «شبكة غرفة دبي للاستدامة» منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة. وتعتبر أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في «غرفة تجارة وصناعة دبي» عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء الغرفة على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تسهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.