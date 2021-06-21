شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كرافت» تسلّم يختاً جديداً من فئة «ماجستي 100» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفت شركة «الخليج لصناعة القوارب» (جلف كرافت) بتسليم يخت جديد من فئة «ماجستي 100»، أحد أفضل فئات يخوت السوبر الرائدة وأحد أكثر الموديلات مبيعاً، والشهير على مستوى العالم بتصميمه المبتكر وأدائه الفائق ومساحته الداخلية الرحبة.

وتم تصنيع يخت «ماجستي 100» بالكامل في منشأة «جلف كرافت» للتصميم والإنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستعد للإبحار نحو ساحل الفيروز (الريفيرا التركية) ليرسو هناك خلال فصل الصيف، وينطلق بعد ذلك ليشق عباب البحر الأبيض المتوسط.

وجرى تصميم هيكل اليخت العاشر من فئة «ماجستي 100» وفقاً لمتطلبات العميل، وينفرد بديكوراته الداخلية والخارجية الأنيقة ومساحته الداخلية الرحبة علاوة على الردهة السماوية المفتوحة على سطحه العلوي ليقدم إطلالات آسرة على البحر.

ويمتاز اليخت بوزنه الخفيف البالغ 199 طناً بالإجمال، حيث تم تصنيعه من مادة البوليمر المقوى بالألياف، ويصل طوله إلى 31.7 متر (104 أقدام) ويأتي مزوداً بمحركين من طراز MAN بقوة 1900 حصان لتبلغ سرعته القصوى 20 عقدة. ومع قدرة الإزاحة البالغة 132 طن، يبلغ طول الغاطس 1.65 متر فقط (5 أقدام و5 إنشات)، مما يتيح له الإبحار في المياه الضحلة والاقتراب بسهولة من الشواطئ خلال رحلاته البحرية.

وعلاوة على الشرفات القابلة للطي على جانبي مقصورة قبطان اليخت، تتضمن الديكورات الداخلية ليخت «ماجستي 100» شرفات زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف في ردهته الرئيسية التي تتسع لعشرة ضيوف وخمسة أفراد من طاقمه. وتمتلك غرفة القيادة المرتفعة ألواحاً زجاجية عمودية بزاوية 270 درجة، في تصميم هو الأول من نوعه لشركة «جلف كرافت»، يمنح القبطان رؤية واضحة دون أي عائق على المساحات البحرية المحيطة.

وينسجم يخت «ماجستي 100» مع معيار الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة LY3 لأكبر اليخوت التجارية، والذي يحدد مواصفات قوة الهيكل، ومتانة البدن لتحمل كافة ظروف الطقس ومنع أي تسرب، والمعدات الميكانيكية وتركيبها، وإدارة السلامة، ومتطلبات النظافة البحرية، وغيرها. ويتمتع اليخت أيضاً بحلول معالجة المياه الصديقة للبيئة التي تدعم الرحلات البحرية الطويلة.

وبهذه المناسبة، قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «كل يخت سوبر تصنعه ’جلف كرافت‘ هو ثمرة للدقة المتناهية في التصميم والأسلوب الهندسي المتطور ومراعاة أدق التفاصيل. ويعتبر يخت ’ماجستي‘ أحد أكثر فئات يخوتنا استقطاباً للاهتمام ويرتقي بمعايير أداء اليخوت وخصائصها الداخلية والخارجية. ومع تسليم يخت جديد من عائلة ’ماجستي 100‘، يسعدنا الارتقاء بمكانة شركتنا وتوسيع شهرة منتجاتها في أماكن جديدة حول العالم».

من جانبه قال طلال نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كرافت»: «منذ إطلاق يخت ’ماجستي 100‘ في العام 2017 خلال معرض دبي الدولي للقوارب، بات أفضل يخوت السوبر مبيعاً ضمن محفظة ’جلف كرافت‘. ومع نجاحنا بتسليم العديد من يخوت ’ماجستي 100‘ إلى أوروبا وأستراليا وروسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، فإننا ماضون قدماً بتوسيع رقعة انتشار يخوتنا وقواربنا التي تكفل أرقى درجات الموثوقية والأداء والسلامة».

وتعتبر ماجستي واحدة من خمس علامات تجارية لليخوت والقوارب تصنعها شركة «جلف كرافت» وتضم أيضاً يخت «ماجستي 175»، اليخت الأكبر من نوعه في العالم المصنوع من مواد مركبة، والذي احتفلت الشركة بعرضه العالمي الأول في إمارة دبي مؤخراً. وتضم قائمة العلامات الأخرى: «سيلفركرافت» التي تضم القوارب العائلية وقوارب الصيد الأصغر حجماً؛ واليخوت الرياضية «أوريكس»؛ ويخوت الاستكشاف «نوماد»؛ وسفن الجولات البحرية للركاب.