شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بنوك إماراتية في إصدار بيت التمويل الكويتي صكوك دولارية من المستوى الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الإثنين بأن بيت التمويل الكويتي عين «بيتك كابيتال» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين لإصدار مزمع لصكوك إضافية من المستوى الأول مقومة بالدولار غير قابلة للاستدعاء قبل خمسة أعوام ونصف العام.

وإلى جانب «بيتك كابيتال» و«ستاندرد تشارترد»، سيرتب بنك "بوبيان" وبنك دبي الإسلامي وبنك "دخان" وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول و"ميزوهو سكيوريتيز" مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت بدءا من اليوم، وذلك بحسب ما أظهرته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، وسيتبع ذلك إصدار صكوك إضافية من المستوى الأول، وفقاً لأوضاع السوق، والسندات الإضافية من المستوى الأول من أكثر أدوات الدين التي يمكن للبنوك إصدارها مخاطرة، وهي دائمة بطبيعتها، لكن يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد فترة محددة.

(رويترز)