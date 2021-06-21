رقمنة المشتريات لـ 25 ألف مورّد لـ «إكسبو 2020 دبي»

دبي: ”الخليج 365”

يستفيد أكثر من 25,000 من المورّدين المحليين والعالميين لـ«إكسبو 2020 دبي» من منصة رقمية موحدة وفورية لإتمام عمليات الشراء والدفع، وذلك بالاستعانة بتقنية توفرها شركة «إس إيه بي»، شريك الحدث الدولي للحلول البرمجية المبتكَرة.

وستعمل حلول «إس إيه بي أريبا» على رقمنة دورة حياة الشراء إلى الدفع وأتمتتها بالكامل - بما يوفر تجربة رقمية مبسطة لمورّدي «إكسبو 2020دبي» في ضوء تعزيز الشفافية والكفاءة على امتداد سلسلة التوريد العالمية للحدث الدولي. وتعتمد حلول الشراء التابعة لشركة التقنية العالمية في عملها على مركز بيانات الشركة السحابي العام بدولة الإمارات، وترتبط بشبكة «أريبا» لتمكين المشترين والمورّدين من الاتصال وإجراء المعاملات.

ومن خلال هذه المنصة التعاونية والصديقة للهواتف المتحركة، يتسنى للمورّدين المسجَّلين المشاركة في فعاليات التوريد، والتفاوض وتوقيع العقود، بالإضافة إلى إرسال الفواتير وتتبّع المدفوعات بصورة لحظية. وقد أتم «إكسبو 2020»بالفعل معاملات تزيد قيمتها على مليار درهم إماراتي عبر المنصة، وهو ما يسلط الضوء على التزام الحدث الدولي بدفع عجلة نمو الأعمال على المدى الطويل في المنطقة وخارجها، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «يمثل إكسبو 2020 استثماراً طويل الأجل في المستقبل يهدف إلى تعزيز فرص التواصل والنمو المستدامَين على صعيد الأعمال، في الاقتصادَين المحلي والدولي على حد سواء. وشراكتنا مع «إس إيه بي» مثال على ما يمكن تحقيقه بما نتلقاه من دعم قيّم من شركائنا للتقنية من أجل استضافة واحدة من أكثر نُسخ إكسبو الدولي تقدماً من الناحية الرقمية. وقد ساهمت حلول«إس إيه بي أريبا» في تحويل دورة الشراء إلى الدفع من أولها لآخرها، وإنشاء معايير جديدة لأتمتة المشتريات لأجل مشروعات بهذا الحجم».

وقال كلاوديو موروزابال، الرئيس لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة «إس إيه بي»: يستعرض «إكسبو 2020 دبي» أفضل الممارسات العالمية في رقمنة عملية المشتريات لديه باستخدام حلول «إس إيه بي أريبا» للمساعدة في توضيح إنفاقه، وتوثيق التعاون مع مورّديه، وتحقيق أتمتة العمليات، بما في ذلك عملية فوترة لا تعتمد إطلاقاً استخدام الورق. وقد أتم إكسبو 2020 بالفعل معاملات شهدت إنفاقه أكثر من مليار درهم إماراتي، وأديرت باستخدام حلول «إس إيه بي أريبا».