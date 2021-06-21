شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو الشارقة» ينهي كافة استعداداته لانطلاق معرض «جواهر الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن «مركز إكسبو الشارقة»، عن انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات لاستضافة فعاليات النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، الحدث الأول على مستوى الدولة المتخصص في المجوهرات الألماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والساعات الفاخرة والعطور والأزياء، والذي يقام خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 3 يوليو القادم تحت شعار «بريق الجمال». ويشهد المعرض، الذي ينظمه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة، وأشهر العلامات التجارية المحلية في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة.

تتألق أروقة المعرض وأجنحته ببريق الألماس والأحجار الكريمة واللآلئ والساعات الفخمة، وأحدث خطوط واتجاهات الذهب والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ليقدم للمواطنين والمقيمين وزوار دولة الإمارات على مدار أربعة أيام مجموعة واسعة وفريدة من المجوهرات ذات التصاميم الراقية والمبتكرة، والتي تتميز بجودتها العالمية وأسعارها التنافسية، فضلاً عن عرض أجود أنواع العود والعطورات العربية والغربية وآخر صيحات الموضة والجمال.

مشاركة واسعة

أشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي ل«مركز إكسبو الشارقة»، إلى أن المشاركة الواسعة التي تشهدها النسخة الثانية من قبل الجهات العارضة تؤكد البصمة الإيجابية التي رسختها النسخة الأولى خاصة وأن جميع الجهات التي شاركت سابقا جددت مشاركتها هذا العام ووسعت نطاقها بمساحات أكبر وعروض أقوى، لافتاً أيضاً إلى الدور الكبير الذي برز فيه الحدث من خلال توفير الدعم والرعاية وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة ورواد الأعمال العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة، حيث يشكل المعرض مساحة مهمة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

ولفت المدفع، إلى أن اللجنة التنظيمية أتمت كافة الاستعدادات اللوجستية حيث روعي في توزيع أماكن الجهات المشاركة إعطاء مساحة كافية تستوعب زخم الزوار المتوقع مع مراعاة شروط السلامة والتباعد الجسدي، مؤكداً أن النسخة الثانية ستكون مليئة بالعروض الحصرية والمتميزة التي سترضي رغبات عشاق التميز والفخامة والمعدن الأصفر.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالاً متزايداً من الزوار لاسيما وأن فعاليات «مركز إكسبو الشارقة» المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات غدت مقصداً لأهم العلامات التجارية الشهيرة والتجار والمصممين والحرفيين لتعزيز حضورهم في أسواق المنطقة ومحطة مهمة للترويج لمشغولاتهم وأحدث تصاميمهم، وذلك لخبرة المركز الطويلة في هذا المجال من خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يعد واحداً من أكبر المعارض المتخصصة على مستوى المنطقة.