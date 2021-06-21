شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «سعيد» لخدمات المستثمرين يدعم «حرة الشارقة للنشر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مذكرة تفاهم مع «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين» (سعيد)، التابع ل«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، تتضمن اعتماد المركز شريكاً استراتيجياً، وذلك بهدف دعم جهودها لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والعالمية، وتقديم أفضل الخدمات.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز «سعيد» على توفير عدد من خدمات الأعمال المقدمة في «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، والتي تتضمن إصدار وتجديد التراخيص التجارية، وإنشاء عقود الإيجار وتصديقها وتجديدها وغيرها، بالإضافة إلى الترويج للمنطقة الحرة، بما يسهم في استقطاب المستثمرين واتخاذها مركزاً لأعمالهم.

ووقع مذكرة التفاهم كل من سالم عمر سالم، مدير «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي ل«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة)، بحضور مروان صالح العجلة، مدير «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين» (سعيد) وعدد من ممثلي الطرفين.

وحول أهداف مذكرة التفاهم، قال سالم عمر سالم: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مركز (سعيد)، في إطار التزامنا المستمر بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات في إمارة الشارقة بهدف دعم مسيرة التنمية عبر ما توفره المدينة من مزايا باعتبارها بيئة حاضنة للأعمال وداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية والمعرفية إقليمياً ودولياً».

وأضاف سالم: «ستتيح الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع مركز (سعيد) تزويد مستثمرينا وشركائنا بحلول ملائمة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التي تسهم بنمو أعمالهم ووصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وخصوصاً أن (سعيد) يتميز بتقديم خدمات نوعية ومتكاملة لمجتمع المستثمرين ضمن نافذة واحدة وبزمن قياسي».

بدوره، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي ل«مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» (استثمر في الشارقة) وعضو مجلس إدارة «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين» (سعيد): «تستند شراكتنا مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إلى منجزات مسيرة طويلة على كافة المستويات والصعد في إمارة الشارقة تحققت بالتعاون والعمل المشترك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضاف المشرخ: «تعكس هذه الشراكة جهودنا المتواصلة والتزامنا بدعم المناطق الحرة في إمارة الشارقة، التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم مجتمع الأعمال ونمو قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطب الشركات الناشئة وتوفر بيئة صديقة لنمو أعمالها ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة صديقة للأعمال».

من جهته، قال مروان صالح العجلة، مدير «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين» (سعيد): «يعكس التعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر رؤية وأهداف مركز (سعيد)، في العمل على تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الأعمال على المستثمرين، من خلال إنجاز معاملاتهم بزمن قياسي ضمن نافذة واحدة، وهو ما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال إلى الإمارة».

وتمثل «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» مجتمعاً عصرياً متكاملاً للأعمال، وبيئة حاضنة للمشاريع والشركات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها، حيث تفتح أبوابها للشركات العريقة والناشئة، وتعمل على دعم النمو واستدامة الأعمال عبر توفير خيارات واسعة من حزم الدعم والتحفيز وتسهيل التعاملات الرسمية، إلى جانب اختصار الوقت والجهد والموارد في عملية تأسيس المشاريع، واختصار وقت الوصول إلى العملاء وأسواق المنطقة والعالم نتيجة تميزها بموقع جغرافي يوفر شبكة حيوية من المواصلات للموانئ والمطارات بما يتيح الوصول للمجتمع المحلي وأسواق المنطقة والعالم.