شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تستعرض مقوماتها الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بهدف الترويج للقطاعات الاستثمارية الواعدة بإمارة عجمان، وتسليط الضوء على أبرز المزايا والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم، شاركت «غرفة تجارة وصناعة عجمان» في ملتقى «اليونان - دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي نظمته افتراضياً «الغرفة العربية اليونانية» الأسبوع الماضي تحت شعار «رؤى مشتركة» بهدف تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في اليونان ورجال الأعمال العرب.

شارك في فعاليات الملتقى حمد راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقدمت الغرفة عرضاً شاملاً حول المقومات الاقتصادية لإمارة عجمان وموقعها الجغرافي، إلى جانب أداء الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ومساهمات القطاعات فيه. كما تم تسليط الضوء على المجالات الواعدة في عجمان والتي شملت الصناعة والتعليم والسياحة، حيث قدم العرض مروان حارب العرياني، مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في الغرفة.

وأكد حمد راشد النعيمي، أهمية الملتقيات الدولية التي تتيح الفرصة للمعنيين والمختصين بالقطاعات التجارية والاستثمارية في إمارة عجمان، فرصة التواصل المباشر مع نظرائهم من الدول الأخرى وبحث الفرص المتاحة في مختلف المجالات، كما يشكل ملتقى «اليونان - دول مجلس التعاون الخليجي» حلقة وصل بين القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات عامة وعجمان بشكل خاص والقطاع الاستثماري التجاري في اليونان.

وأضاف: «تتطلع غرفة تجارة وصناعة عجمان إلى تحقيق أداء اقتصادي أفضل خلال العام الجاري وخاصة في ظل مرحلة التعافي التي يشهدها العالم من تبعات جائحة «كوفيد 19»، حيث يرصد الجميع آفاق الفرص الجديدة المتاحة على الساحة الدولية، ويعملون يداً بيد لمعالجة التحديات ووضع حلول ناجحة لها تعود بالفائدة على كافة دول مجلس التعاون الخليجي».