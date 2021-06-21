شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف يستفيدون من حملة «خيرية الفجيرة» الصيفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

كشف يوسف المرشودي، المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، إطلاق الجمعية حملتها الصيفية «برداً وسلاماً» التي تستهدف 800 ألف مستفيد، وتستمر ثلاثة أشهر، وتتضمن فعالياتها توفير الأجهزة الكهربائية الضرورية للأسر المتعففة المسجلة بالجمعية، وتوزيع عبوات المياه على العمال، ودفع فواتير الكهرباء والماء للأسر المحتاجة، وحفر الآبار في الدول التي حددتها الجمعية ضمن خطتها السنوية.

وأوضح أن الحملة أطلقت بتوجيهات سعيد الرقباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحرصه الدائم على تنفيذ مشروعاتها الإنسانية والخيرية المختلفة، حيث تهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتوطيد جسور التواصل بين المحسنين والفئات المستهدفة، بما يحقق رؤية الجمعية في أن تكون رائدة في نوعية برامجها الإنسانية، وإرساء قيم العمل الخيري.

وأشار الى أن الحملة تستمر طوال الصيف، وستنشر الوعي بمخاطر الإنهاك الحراري، وتوزيع عبوات المياه على عمال الإنشاءات والشركات الصناعية، بمناطق الفجيرة ودبا وخاصة في وقت الظهيرة. وتفتح أبوابها لاستقبال تبرعات المحسنين من أصحاب الخير، للمشاركة في دعم هذا المشروع الإنساني.