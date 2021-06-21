شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يواصل الانخفاض – تحليل – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم نايك (NKE) تراجعه التصحيحي خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -0.51 نقطة ليستقر على سعر 128.41 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولات القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 130.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 125.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط