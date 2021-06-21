شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل محاط بالضغوط السلبية – تحليل – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.71% بما يعادل -1.33 نقطة ليستقر على سعر 76.23 دولار، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 80.15، ليستهدف مستوى الدعم 73.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط