شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يحلق عالياً – تحليل – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أدوبي سيستم (ADBE) بشكل حاد في آخر جلساته، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.58% ليكسب السهم نحو 14.23 نقطة ويستقر على سعر 565.59 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 534.15، ليستهدف مستوى المقاومة 606.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد