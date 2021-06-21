شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل 61 سنت ليستقر السهم على سعر 66.61 دولار، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 65.17، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.35 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه