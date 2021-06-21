شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 21-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر على سعر 84.65 دولار، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 88.50 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد