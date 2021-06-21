شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "طيبة" تُنهي عقد تأجير مركز المجيدي السكني بالتراضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت طيبة للاستثمار عن قيام شركة العقيق للتنمية العقارية- المملوكة لها بالكامل- بتوقيع اتفاقية إنهاء بالتراضي لعقد تأجير مركز المجيدي السكني الموقع مع شركة إيلاف للفنادق المحدودة الواقع بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمملوك لشركة العقيق.

وأفادت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن تاريخ سريان الإنهاء سيكون اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، علماً بأن تشغيل المركز المذكور سيستمر وتتم إدارته من يناير من قبل شركة العقيق للتنمية العقارية مباشرة.

وكانت طيبة قد أعلنت، في عام 2016، عن قيام شركة العقيق للتنمية العقارية بتوقيع عقد تأجير مع شركة إيلاف للفنادق المحدودة لتأجير مركز المجيدي السكني المملوك للعقيق المقام على قطعة الأرض رقم (132) في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف بقيمة إجمالية قدرها 230 مليون ريال تسدد على دفعات وذلك لمدة سبعة سنوات ونصف تبدأ من 1 يناير 2017، شاملة فترة سماح واستخراج الموافقات والتصاريح وأعمال التجديد التي سيقوم بها المستأجر.

وأشارت طيبة إلى أن الأثر المالي المترتب على إنهاء العقد المذكور سيظهر على القوائم المالية لشركتي طيبة والعقيق إعتباراً من الربع الثاني لعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن دور للضيافة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 50.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى جائحة كورونا - كوفيد 19 بالاضافة إلى تضمن الربع المماثل من العام السابق أرباح بيع الاستثمار في إحدى الشركات التابعة وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف.