شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بنك الرياض" تُوصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة بنك الرياض، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 3 مليار مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 يونيو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح 5 يوليو المُقبل.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن العام 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.35 مليار ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي في الاستثمارات وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والمصاريف التشغيلية الاخرى، قابلها انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.