شكرا لقرائتكم خبر عن صدر توقع عقد خدمات لوجستية بقيمة 16.8 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توقيعها لعقد خدمات لوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة - إحدى شركات التنمية- وذلك في إطار التعاون بين الشركتين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 16.759 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب البيان، يتضمن العقد تقديم خدمات لوجستية بأنظمة تخزين أوتوماتيكية، علماً بأن مدة العقد ثلاثة سنوات.

هذا وسيظهر الأثر المالي لهذا العقد اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام 2021، علماً بأنه لاتوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

يُشار إلى أن "صدر" حققت صافي أرباح بلغ 601 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 325 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع ونمو المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 45% تقريبا في جميع قطاعات الشركة وإضافة قطاع الخدمات اللوجستية مما أدى لزيادة المبيعات والأرباح.

وارتفعت المبيعات إلى 14.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 10.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.