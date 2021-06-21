شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد فوز "إبراهيم رئيسي" بالانتخابات الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل انحسار مخاوف عودة الصادرات الإيرانية ، بسبب توقف محادثات إحياء اتفاق إيران النووي ،عقب فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 74.20$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.32$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.32$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق خام برنت ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عامين عند 74.94$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.8% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل مؤشرات قوية على قرب عودة الطلب العالمي على النفط لمستويات قبل جائحة فيروس كورونا.

بنسبة 48.8% من الإيرانيين الذين شاركوا فى التصويت ، فاز القاضي المتشدد " إبراهيم رئيسي" فى انتخابات الرئاسة الإيرانية ،الأمر الذي يثير حاليا قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي ، خاصة وأن رئيسي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية ،بعد إصداره سابقا أحكام إعدام بحق سجناء سياسيين.

وفى رد سريع على تلك التطورات الإيرانية، توقفت محادثات إحياء اتفاق إيران النووي بين طهرن والقوى العالمية، وأكدت بعض المصادر تعليق المفاوضات لمدة عشرة أيام.

ويستبعد الخبراء حاليا نجاح تلك المحادثات على المدى القصير، خاصة مع إصرار إيران على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إبراهيم رئيسي قبل التوصل إلى اتفاق جديد.