شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن ذروة شهرين بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ،على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد انخفاض واسع النطاق فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 92.03 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.32 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.37 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.0 % ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي خلال العام الجاري ،تحديدا منذ أيلول/سبتمبر 2020.

تحقق هذا المكسب الأسبوعي الضخم ، بعدما عدل مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى وقت مبكر من عام 2023 ، بالتزامن مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 6.0% ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي حسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية ، وقلل من الإقبال على شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى مينابوليس " نيل كاشكاري" يوم الجمعة إنه يريد إبقاء سعر الفائدة بالقرب من مستويات الصفر بالمئة حتى نهاية 2023 على الأقل ،من أجل السماح لسوق العمل بالعودة إلى قوته التي كانت عليها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.