شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى شهرين مع صعود معظم المعادن الثمينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لترتد بقوة من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن الثمينة الغير مدرة للعائد بعد هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 26.08$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.79$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.54$ الأدنى منذ 15 نيسان/أبريل الماضي .

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.4% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،فقدت أسعار الذهب نسبة 7.5% ، بأكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ،تحديدا منذ أيلول/سبتمبر 2020 ، بفعل التوقعات الجديدة للبنك الفيدرالي الاتحادي ،حول مستقبل أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 6.0% ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة الغير مدرة للعائد.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى مينابوليس " نيل كاشكاري" يوم الجمعة إنه يريد إبقاء سعر الفائدة بالقرب من مستويات الصفر بالمئة حتى نهاية 2023 على الأقل ،من أجل السماح لسوق العمل بالعودة إلى قوته التي كانت عليها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.