شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد هبوط السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى التعاملات المبكرة ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد هبوط واسع النطاق فى عائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات أحد أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ،بعدما سجل مستوي 448.40 نقطة الأدنى منذ 3 حزيران/يونيو الجاري ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 11 أيار/مايو الماضي ،بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأسهم العالمية.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 1.2% ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفعل التوقعات الاقتصادية الجديدة من البنك الفيدرالي الأمريكي والقلق من رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت أقرب مما كان متوقعا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل صعود معظم شركات صناعة السيارات الألمانية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.6% ،بعدما سجل سابقا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 6.0% ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي حسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى مينابوليس " نيل كاشكاري" يوم الجمعة إنه يريد إبقاء سعر الفائدة بالقرب من مستويات الصفر بالمئة حتى نهاية 2023 على الأقل ،من أجل السماح لسوق العمل بالعودة إلى قوته التي كانت عليها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأقل من 0.1 %.