شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1% بفضل هبوط السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ، بفضل هبوط واسع النطاق فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى 1,785.77$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,764.3$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,764.3$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.5% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 1,760.80$ للأونصة ،تحت ضغط الصعود الكبير فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الذهب نسبة 6% ،فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ،تحديدا منذ آذار/مارس 2020 ، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 6.0% ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى مينابوليس " نيل كاشكاري" يوم الجمعة إنه يريد إبقاء سعر الفائدة بالقرب من مستويات الصفر بالمئة حتى نهاية 2023 على الأقل ،من أجل السماح لسوق العمل بالعودة إلى قوته التي كانت عليها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 11.07 طن متري ،بأكبر زيادة يومية منذ 15 كانون الثاني/يناير الماضي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,053.06 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى 11 آذار/مارس الماضي.