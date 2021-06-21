شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يترأس تنفيذية مجلس إدارة «مبادلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، وذلك بمقر قصر الوطن في أبوظبي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وعبد الحميد محمد سعيد، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار. (وام)