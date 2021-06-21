شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان توفر خدمة الدفع الرقمي في مركبات الأجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

في إطار الحرص على دعم مبادرات التحول الرقمي، وقعت «دائرة المالية» و«هيئة النقل» التابعتان لحكومة عجمان، اتفاقية مع «بنك أبوظبي الأول» وشركة Magnati؛ من شأنها أن توفر خدمة دفع تعرفة مركبات الأجرة إلكترونياً بطريقة آمنة ومريحة بدلاً من الدفع النقدي، وذلك في خطوة تساهم في تقديم خيارات دفع متنوعة، وتعزيز مستوى السلامة أثناء نقل الركاب عبر أسطول مركبات الأجرة.

وقّع الاتفاقية كل من مروان أحمد آل علي، مدير عام «دائرة المالية» في عجمان، وعمر محمد لوتاه، المدير العام ل«هيئة النقل - عجمان»، ورامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati، المملوكة بالكامل ل«مجموعة بنك أبوظبي الأول». وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة، والحد من مخاطر انتقال عدوى فيروس (كوفيد–19) في ظل الظروف الراهنة.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص «مالية عجمان» و«هيئة النقل - عجمان» على دعم رؤية حكومة عجمان في تعزيز الاقتصاد غير النقدي، وتلبية طموحات وتطلعات المتعاملين، ورفع مستوى رضاهم، وذلك من خلال توفير خيارات دفع متعددة في مركبات الأجرة، تشمل البطاقات الائتمانية، «سامسونغ باي»، و«أبل باي». كما تتيح «دائرة المالية» بموجب هذه الاتفاقية خدمة الدفع من خلال محفظة عجمان الرقمية التابعة ل«منصة عجمان للدفع الذكي» AjmanPay وهي منصة الدفع الذكية والرسمية لحكومة عجمان.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال مروان أحمد آل علي، مدير عام «دائرة المالية» في عجمان: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي دائرة المالية في عجمان إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وخطة التحول الرقمي لإمارة عجمان. وتواصل الدائرة تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها أن تعزز مستوى رضا المتعاملين. ومن خلال هذا التعاون مع هيئة النقل - عجمان وبنك أبوظبي الأول، سيتمكن مستخدمو مركبات الأجرة من إتمام عملية الدفع بكل سهولة وراحة عن طريق البطاقات الائتمانية أو محفظة عجمان الرقمية التابعة لمنصة عجمان للدفع الذكي AjmanPay».

من جانبه، قال عمر محمد لوتاه، المدير العام ل«هيئة النقل – عجمان»: «نحن سعداء بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية التي لا يمكن أن تأتي في وقت أكثر ملاءمة بالنظر إلى التحديات التي فرضها وباء كوفيد–19، بالإضافة إلى أننا نسعى دائماً لتبني أحدث الوسائل التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ونحرص على ابتكار أفضل الحلول للخروج من الجائحة بنتائج إيجابية من خلال الاعتماد بشكل مكثف على منظومة التحول الرقمي، والتي بدورها تعود بالنفع على المتعاملين، وذلك اتباعاً للاستراتيجية التي تتبناها حكومة عجمان الرامية إلى تحسين أداة العمل الحكومي وتقديم الخدمات على مستوى عالٍ من الجودة».

من جهة أخرى، قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati: «نحن فخورون بتعاوننا مع دائرة المالية وهيئة النقل- عجمان لتقديم أفضل حلول الدفع الرقمية لتحصيل عائدات مركبات الأجرة، في خطوة نحو توجه الإمارة للاعتماد على الاقتصاد غير النقدي. ونحن على ثقة بأن استخدام منصة Magnati للدفع الرقمي ستعزز كفاءة ودقة عمليات تحصيل عائدات أجرة عجمان، بالتزامن مع تزويد مستخدمي مركبات الأجرة بتجربة أكثر أماناً وسهولة. وبالنسبة لنا في Magnati، فإن هدفنا هو تسليط الضوء على دور المدفوعات الرقمية في تقديم مزايا اجتماعية واقتصادية متنوعة للمستهلكين والشركات والجهات الحكومية على حد سواء».