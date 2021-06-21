أي الوقود أفضل للسيارة .. بنزين «خصوصي» أم «سوبر»؟

دبي: فاروق فياض

تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود شركات محلية كبرى تقدم خدمات التزود بالوقود، فلا تكاد تجد طريقاً أو شارعاً في الدولة إلا وفيه محطات بيع وقود التجزئة التي توفرها إحدى الشركات الثلاث «أدنوك»، و«إينوك»، و«إيبكو»، و«إمارات»، بحيث لامس عددها الإجمالي الـ800 محطة تغطي كل أرجاء الإمارات.

وفي كل مرة يذهب فيها السائق إلى محطة وقود، فإن أول سؤال يطرحه موظف الخدمة يكون عن نوع البنزين (الجازولين) الذي يريده لملء خزان الوقود بالسيارة: «سوبر» (ممتاز)؟ أم «سبيشل» (خصوصي)؟

من السهل اختيار أي نوع وقود، قد يكون الـ«الخصوصي» الأشهر، أو الأكثر طلباً، والـ«السوبر» الأغلى، بينما الـ«إي بلس 91» الأرخص، إلا أن معظمنا غير متأكد من نوع الوقود الأفضل لسيارته وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في أداء السيارة.

ما هو الاختلاف من الناحية الفنية؟

لنبدأ بتصنيف «أوكتان». يمثل تصنيف أوكتان المعيار القياسي لأداء المحرك والوقود. فإذا كان تصنيف نوع البنزين مرتفعاً، فهذا يعني أنه استغرق وقتاً أطول لحرق البنزين قبل أن يستهلك المحرك. باختصار، كلما ارتفع الرقم، كلما زاد ضغط الوقود الذي يمكن أن يتحمله قبل الحرق. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي انخفاض تصنيف الأوكتان إلى حدوث مشكلة في خبط المحرك. وفي الإمارات العربية المتحدة، ستجد تقييمات الأوكتان الخاصة 91 و95 و98 في جميع محطات الوقود.

وبينما تضيف شركات البترول مواد مضافة للتنظيف إلى جميع أنواع الوقود، فإن تلك التي تحتوي على مستويات أعلى من الأوكتان تحتوي على منظفات محسنة للحفاظ على نظافة المحاقن. علاوة على ذلك، فإن البنزين «السوبر» كثيف نسبياً ويمنح قوة أكبر لكل لتر.

ما هو نوع الوقود الأفضل للمركبة؟

في حين يظن الكثيرون أن استخدام وقود الأوكتان العالي يمكن أن يزيد من قوة سيارتك ويساعد في الحفاظ على وقود أنظف، إلا أن الخبراء أكدوا أنه لا توجد ميزة لاستخدام درجة وقود أعلى من تلك التي أوصت بها شركة صناعة السيارات. وفي الواقع، فإن استخدام وقود عالي الأوكتان عند صنع سيارتك للحصول على درجة أقل يمكن أن يكون ضاراً بسيارتك. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يسبب استخدام وقود منخفض الأوكتان عندما تتطلب سيارتك متغيراً، يسبب ضرراً بالمحرك لأنه قد يؤدي إلى احتراق غير طبيعي للهواء ومزيج الوقود في الأسطوانة، ما يؤدي إلى ظهور ظاهرة معروفة باسم «الخبط».

كيف يمكن معرفة نوع الوقود المناسب لسيارتي؟

عادة ما تكون أفضل طريقة لمعرفة ذلك هو قراءة دليل المستخدم المقدمة من قبل الشركة المصنّعة للسيارة. ويوصى دائماً بالالتزام بما يقترحه صانع سيارتك، وألا يتأثر «بما يسمى الخبراء». وإذا كنت لا تزال غير متأكد من اختيارك، فاستمع إلى صوت سيارتك بعناية. إذا كان هناك صوت طرق، فهذه علامة واضحة على أنك تستخدم متغير الوقود غير الصحيح.

ويقترح الخبراء أنه يجب على مالكي المركبات اختيار منظف جيد لنظام الوقود، خاصة إذا لم يتمكنوا من صيانة سياراتهم بانتظام. ويمكن أن تساعد إضافات الوقود الجيدة في استعادة الطاقة وتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود مع الحفاظ على نظافة المحرك من جميع الرواسب.

استخدامات

يقدم البنزين «خصوصي 95» لجميع المركبات المزودة بالمحركات التي تعمل بالبنزين وذات الضغط المتوسط، بينما يستخدم الوقود (91 بلس) للمحركات ذات الضغط المنخفض وأساطيل المركبات التجارية، مثل سيارات التاكسي، والحافلات، وسيارات الإيجار، والسيارات الخاصة المزودة بمحركات منخفضة الضغط.

بينما يكون البنزين «الممتاز» والمعروف بـ«السوبر 98» الذي يتميز بمستويات مرتفعة من الأوكتان، مناسباً لسيارات الأداء العالي والرياضية المزودة بمحركات تعمل بالبنزين وبضغط مرتفع. في حين أن وقود «الديزل» يكثر استخدامه في الشاحنات والجرارات، وشركات تأجير السيارات، إضافة إلى القطاع البحري.

ومن الضروري جدا استخدام الوقود ذي المستويات الأعلى من الأوكتان لأن الوقود منخفض الأوكتان قد يسبب تلف المحرك. واختیار الوقود الصحيح يحسّن من أداء السيارة أثناء قيادتها ويكفل كفاءة استهلاك الوقود.