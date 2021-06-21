«داماك» تنظر في تعديل عقد تأسيس الشركة

دبي: ”الخليج 365”

يعقد مجلس إدارة «داماك العقارية» اجتماعاً يوم الأربعاء 23 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك للنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بغرض تعديل عقد تأسيس الشركة. وأوضحت الشركة في إفصاح لـ«سوق دبي المالي» أنه سيتم خلال الاجتماع النظر في مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.