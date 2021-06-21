شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإصابات والوفيات ب«كورونا» في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - وام

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد؛ «كوفيد - 19» في روسيا انخفاضاً خلال الساعات ال24 الماضية. وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 17378 إصابة جديدة، و440 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات ال24 الماضية، مقارنة مع معدلات، الأحد، 17611 إصابة و450 وفاة.

وأضاف المركز: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ خمسة ملايين و334 ألفاً و204 إصابات، وبلغ عدد الوفيات 129 ألفاً و801 حالة وفاة، وتماثل 8361 شخصاً للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و878 ألفاً و333 شخصاً.