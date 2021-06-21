شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني المنتخب: أدعم المفاوضات النووية ولن ألتقي بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، الاثنين، أنه انتُخب رئيساً بفضل مشاركة كثيفة في الانتخابات، مؤكداً أنه سيعمل على تغيير الأوضاع الداخلية في إيران من خلال نظام مبني على القانون والعدالة. وقال إن «الشعب يريد تغيير الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد». كما أكد أنه يدعم المفاوضات النووية الجارية في فيينا، ولا خطط لديه للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.

وتعهد الرئيس المنتخب، في حملته الانتخابية، بتحسين الاقتصاد الإيراني ورفع مستويات المعيشة للعائلات من خلال التركيز على الموارد المحلية للبلاد، والعلاقات التجارية مع الحلفاء، وتعزيز الإنتاج الصناعي، إلا أن التحديات على أرض الواقع كبيرة، خاصة أن العقوبات الأمريكية ما زالت سارية.

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه الجمعة الماضي، قال رئيسي إن سياساتنا الخارجية لا تبدأ من الاتفاق النووي ولا تنتهي به. كما أعلن أن لا نية لديه للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، في وقت يجري بلداهما مفاوضات غير مباشرة لمحاولة إنقاذ الاتفاق الدولي حول الاتفاق النووي.

وفي تصريح يكشف موقفه من مفاوضات فيينا، قال رئيسي «أدعم المفاوضات النووية، لكن ينبغي تحقيق المطالب الإيرانية»، مضيفاً أن «طهران لا تعول على مفاوضات فيينا لتحسين الوضع الاقتصادي». وتابع: «لن نسمح بمفاوضات استنزافية وينبغي لأي جولة مفاوضات أن تحقق نتائج». كما أكد رئيسي أن إيران «تسعى للتعامل مع كافة دول العالم»، مشيراً إلى أنها «ترفض التفاوض من أجل التفاوض». وأضاف أن «الفريق المفاوض سيتابع مهامه ويقدم لنا تقاريره، وعلى أمريكا إلغاء كل إجراءات الحظر»، وتابع «اختبار المصداقية سيكون محور سياستنا الخارجية، وعلى أمريكا والأوروبيين الالتزام بتعهداتهم وسنتابع ذلك بجدية».

وبشأن الصواريخ الإيرانية، قال رئيسي إن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية «ليس خاضعاً للتفاوض».

وكان الرئيس الإيراني الجديد قد فاز بنسبة 62% وحصل على أصوات أكثر من 17 مليون ناخب. (وكالات)