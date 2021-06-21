شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. بدء محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن في «قضية الفتنة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت، الاثنين، محاكمة المتهمين في «قضية الفتنة» في الأردن، كل من رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، أمام هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقالهما مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وظهر باسم عوض الله بالبدلة الزرقاء الخاصة بالموقوفين، لحظة دخوله محكمة أمن الدولة. وعقدت المحكمة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، أولى جلساتها الخاصة بقضية «الفتنة»، المتهم فيها كل من عوض الله، والشريف حسن بن زيد. ووصل المتهمان إلى المحكمة عبر سيارات سوداء مظللة رباعية الدفع، حيث تجري محاكمتهما.

وكان النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق في 13 يونيو الجاري، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما عوض الله والشريف حسن بن زيد.

ويواجه المتهمان الرئيسيان بحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في 13 يونيو/ حزيران الجاري، تهمة «مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة»، وتهمة «القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة».