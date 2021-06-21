شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يعلن عن نيته الاستثمار في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم البرازيلي مارسيلو فييرا داسيفا جونيور لاعب ريال مدريد عن نيته الاستثمار في مدينة دبي وإقامة العديد من المشاريع.

وأكد اللاعب خلال زيارته لمجلس دبي الرياضي، أنه يرغب في العمل مع مجلس دبي الرياضي في تطوير رياضة كرة القدم بالإمارات، وخاصة على المستوى الأكاديمي، وكرة الصالات والكرة الشاطئية.

وتواصل دبي استقطاب نجوم الرياضة العالميين الذين يتخذون منها مقراً للإقامة والاستثمار والتدريب.

وكان سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، قد استقبلا النجم البرازيلي خلال زيارته للمجلس.

وناقش النجم البرازيلي، الذي تولى قيادة منتخب بلاده ودفاع ريال مدريد، العديد من المشاريع والمبادرات خلال اللقاء وأعرب عن رغبته في العمل مع مجلس دبي الرياضي في تطوير رياضة الكرة.

وشرح سعيد حارب لنجم ريال مدريد طبيعة عمل مجلس دبي الرياضي والجهود التي يقوم بها لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي سواء من ناحية تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى أو نشر ممارسة الرياضة عموماً وتطوير قطاع الأكاديميات والاهتمام باكتشاف وتطوير المواهب.

وعبّر النجم البرازيلي مارسيلو عن سعادته بزيارة دولة الإمارات بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، وأكد أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خصوصاً أنها تضم كل ما يحتاج إليه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة كما تضم تنوعاً كبيراً في الجنسيات يجتمعون على رغبتهم في إنجاز الأعمال الناجحة ويجمعهم أيضاً حب كرة القدم.

واصطحب أمين عام مجلس دبي الرياضي النجم الكبير في جولة بمقر المجلس، كما أهدى إليه كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كهدية من مجلس دبي الرياضي.