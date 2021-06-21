شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي بعد فوز "إبراهيم رئيسي" بالرئاسة الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،بدعم آمال توقعات الطلب العالمي على الوقود ،وفى ظل انحسار مخاوف عودة الصادرات الإيرانية ، بسبب توقف محادثات إحياء اتفاق إيران النووي ،عقب فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 72.39$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.41$، وسجل أدنى مستوي عند 71.41$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 74.20$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.32$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.32$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عدة سنوات.

وعلى صعيد تعاملات الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 0.8% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل مؤشرات قوية على قرب عودة الطلب العالمي على النفط لمستويات قبل جائحة فيروس كورونا.

فى ظل تزايد مؤشرات تعافي اقتصادات أوروبا و الولايات المتحدة والصين سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا ، مع التقدم السريع فى وتيرة التطعيم من العدوى ،وإعلان معظم الحكومات الكبرى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ،خاصة قيود السفر والرحالات ، تتصاعد مؤشرات زيادة استهلاك الوقود عالميا.

بنسبة 48.8% من الإيرانيين الذين شاركوا فى التصويت ، فاز القاضي المتشدد " إبراهيم رئيسي" فى انتخابات الرئاسة الإيرانية ،الأمر الذي يثير حاليا قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي ، خاصة وأن رئيسي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية ،بعد إصداره سابقا أحكام إعدام بحق سجناء سياسيين.

وفى رد سريع على تلك التطورات الإيرانية، توقفت محادثات إحياء اتفاق إيران النووي بين طهرن والقوى العالمية، وأكدت بعض المصادر تعليق المفاوضات لمدة عشرة أيام.

ويستبعد الخبراء حاليا نجاح تلك المحادثات على المدى القصير، خاصة مع إصرار إيران على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إبراهيم رئيسي قبل التوصل إلى اتفاق جديد.