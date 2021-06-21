الاقتصاد

بعد أسبوع من التراجعات.. أسعار الذهب ترتفع في مصر.. وعيار 21 يسجل 770 جنيهاً للجرام

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الشارقة - اميمة ياسر -     

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الإثنين، بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر، مسجلاً 770 جنيهاً للجرام.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع من التراجعات بنسب تتجاوز 3%.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة زيادة في سعر أونصة الذهب عالمياً لتسجل مستويات 1788 دولار مقابل 1765 دولار كسعر إغلاق السوق بتداولات الاسبوع الماضي.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 يسجل 770 جنيها.

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه.

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6160 جنيها.

أونصة الذهب 1788 دولارا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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