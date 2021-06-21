شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للبناء" تسحب طلب الانتقال لسوق الأسهم السعودية الرئيسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن سحب طلب الانتقال من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي "تاسي"، بعد تقديمه إلى هيئة السوق المالية السعودية من خلال النظام الآلي لهذا الغرض.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن سحب الطلب يعود إلى استكمال بعض متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن تقدمها بطلب الانتقال إلي السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته السوق المالية لهذا الغرض.