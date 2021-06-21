شكرا لقرائتكم خبر عن جي أي كابيتال: سوق الأسهم السعودية يتأثر حاليا بتلميحات رفع الفائدة وعمليات جني الأرباح المستحقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المشورة لدى شركة جي أي كابيتال عبدالله الحامد حول تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية في جلسة أمس الأحد بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 2014، إن سوق "تداول" جزء من العالم ويتأثر بما يحدث بالأسواق الخارجية، مشيرا إلى تلميحات الفيدرالي الأخيرة برفع أسعار الفائدة مرتين قبل عام 2023.

وأوضح إن السوق السعودي ارتفع بما يقارب 25% من بداية العام ومن الطبيعي أن نرى عمليات جني أرباح وعمليات تقييمات الأسهم والنظرة لأدائها تاريخيا خلال الـ12 شهرا الأخيرة هو تاريخ مشوه ولا يعكس الواقع الحقيقي لأوضاع أغلب الشركات بسبب الجائحة والإغلاقات التي صاحبتها، بحسب موقع قناة العربية.

ومن الناحية الفنية، تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.57% بما يعادل -62.369 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

ومن المرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة النفسي 11,000 استعداداً لمهاجمته.