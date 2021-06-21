شكرا لقرائتكم خبر عن جي أي كابيتال: صفقة تأجير أنابيب "أرامكو" خطوة لعكس القيمة المخفية للأصول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المشورة لدى شركة جي أي كابيتال عبدالله الحامد إن صفقة شركة أرامكو السعودية لاستئجار وإعادة تأجير أنابيب نفط تعتبر خطوة لعملية عكس القيمة المخفية للأصول المملوكة للشركة.

وأضاف الحامد، أن أرامكو تقود استراتيجية واضحة للتمويل، ضمن عملية بناء منحنى أسعار العائد عند الاستدانة الذي يساعدها للاقتراض عند الحاجة وبأسعار منافسة أفضل من الأسعار التي تقدمها حكومات في المنطقة عند الاقتراض، بحسب موقع قناة العربية.

وأفاد الحامد بأن إصدارات أرامكو شهدت إقبالا كبيرا من المساهمين ومستثمرين عالميين من أجزاء كبيرة من العالم، مضيفا "هذا جيد ويعكس مدى رغبة المستثمرين لأخذ المخاطر بالشراكة مع أرامكو".

وأشار إلى أن أرامكو تتمتع بوضع مالي متميز ونسبة الديون تعتبر قليلة جدا قياسا على حجم أعمالها والمبيعات الضخمة، متوقعا أنه تساعد عودة الاقتصاد إلى طبيعته ونمو الطلب على النفط إلى تقليل الحاجة إلى اللجوء لأسواق الدين.

وذكر أن أغلب الشركات العالمية تصدر الديون بشكل متواصل كاستراتيجية لتعزيز خبراتها بأسواق الدين، وإمكانية الاستعانة بها في أي وقت.

وكانت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار أعلنوا السبت الماضي عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

ويشمل الائتلاف مجموعة واسعة من المستثمرين من أمريكا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط.

وكجزء من الصفقة، التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، دخلت شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام وأرامكو السعودية في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية مدتها 25 عاما.

وفي المقابل، ستحصل شركة أرامكو لإمدادات الزيت الخام بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في الشركة الجديدة.

وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها السعودية.

وانضم إلى الائتلاف صندوق طريق الحرير الصيني وشركة حصانة الاستثمارية السعودية، بحسب بلومبرج للأنباء.

كما أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، مؤخرا عن أنها سوف تنضم لمجموعة المستثمرين التي تشمل سامسونج أسيت مانجمنت لإدارة الأصول.