الاقتصاد

بتلكو البحرينية تعتزم الإدراج المزدوج في السوق السعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" المدرجة بسوق البحرين المالي عن خططها الإدراج مزدوج بسوق الأسهم السعودي.

وأكدت الشركة أنها أجرت تقييما أوليا للمزايا المحتملة لمثل هذا الإدراج، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي طلبات في أي بورصة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، بحسب بلومبرج نقلا عن موقع قناة "العربية".

وبعد أن كشفت الشركة عن الخبر قفز سهمها إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. يشار إلى أن الحكومة البحرينية تمتلك نحو 57% في شركة بتلكو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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