شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يدشن 8 مشروعات لمنسوبي وزارة الدفاع بتكلفة تجاوزت 4 مليارات ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ثمانية مشروعات سكنيّة، وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة.

وهذه المشروعات ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال (الريال السعودي يساوي 0.27 دولار أمريكي)، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وشملت المشروعات التي دشنها ولي العهد السعودي، ستة مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة، من بينها مشروع إسكان قاعدة الملك سعود بحفر الباطن، وإسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية.

ومن بين تلك المشاريع، مشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاص بالحرب الجبليّة في الطائف، ومشروع إسكان القوات المسلحة في شرورة، إضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع إسكان القوات المسلحة في جازان، والمرحلة الثانية من مشروع إنشاء إسكان القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية.

ومن بين المشروعات التي دشنها الأمير محمد بن سلمان، مشروعات طبيَّة منها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريراً، وتوسعة مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، التي سترفع السعة السريرية إلى 100 سريرٍ، فيما تضيف التوسعة عشر وحدات للعناية المركَّزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبيّة، وأقساماً للطوارئ، والأشعة والمختبر، والصيدلية، وبنك الدم.

وفي مايو الماضي، وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار الاهتمام بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.

ويستهدف القرار دعم قطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، سعيا لتنفيذ مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى 70% بحلول 2030.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن في مارس الماضي برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان إن الهدف من البرنامج دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليون ريال بنهاية 2030.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في ذات الشهر أيضا عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.