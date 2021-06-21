شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى شهرين والأنظار على شهادة "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،يأتي هذا قبل انطلاق شهادة" رئيسة البنك المركزي "كريستين لاجارد " أمام البرلمان الأوروبي ،والتي سوف توفر المزيد من الأدلة الواضحة حول توقعات اقتصاد منطقة اليورو ومستقبل السياسة النقدية الأوروبية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.1895$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1856 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1848$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 1.1847$ ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،فى ظل الموقف الأكثر تشددا لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 2.0% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري ، بعدما أشار الاحتياطي الاتحادي إلى نهاية أسرع من المتوقع لسياسته النقدية فائقة السهولة فى الولايات المتحدة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 6.0% ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.354% ، الأمر الذي حسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية ، وقلل من الإقبال على شراء الدولار كأفضل استثمار متاح.

بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش تنطلق شهادة رئيسة البنك المركزي "كريستين لاجارد" أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ،والتي من المتوقع أن توفر المزيد من الأدلة الواضحة حول توقعات اقتصاد منطقة اليورو ومستقبل السياسة النقدية الأوروبية.